Коронавирус передается воздушно-капельным путем, следовательно в помещениях вирус не оседает на поверхности, а остается в виде капель в воздухе. По данным ученых, нет почти никаких доказательств того, что глубокая уборка помещений уменьшает риск инфицирования.

Об этом сообщает издание The New York Times.

В безлюдном аэропорту Гонконга уборочные бригады постоянно обрабатывают дезинфектором тележки для багажа, кнопки лифта и стойки регистрации. В Нью-Йорке работники постоянно дезинфицируют покрытия в автобусах и метро. В Лондоне пабы потратили много денег на интенсивное очищение поверхностей, чтобы снова открыть свои заведения после карантина, а затем снова закрыть их в ноябре.

Регулярную уборку во всем мире делают в целях борьбы с коронавирусом. Однако ученые все чаще говорят о том, что практически нет доказательств того, что загрязненные поверхности могут распространять вирус. В переполненных помещениях, таких как аэропорты, вирус задерживается в воздухе и находит себе жертву.

Мытье рук с мылом в течение 20 секунд все еще рекомендуют для предотвращения возможного заражения. Ученые рекомендуют сосредоточиться не на дезинфекции помещений, а на улучшении систем вентиляции и фильтрации воздуха.

“По моему мнению, много времени, энергии и денег тратится на поверхностную дезинфекцию, но стоит обратить внимание на ресурсы для предотвращения передачи воздушно-капельным путем”, – сказал доктор Кевин П. Феннелл, специалист по респираторных инфекциях в Национальном институте здравоохранения США.

Обманчивое чувство безопасности

В Гонконге насчитывается более 7,5 млн жителей. Прошлый опыт быстрого распространения респираторных заболеваний в этом городе дал толчок к оперативной дезинфекции помещений. Люди в Гонконге имеют ложное чувство безопасности.

Администрация местного аэропорта создала так называемую “телефонную кабинку”. С ее помощью работники регулярно дезинфицируют помещения. Такие действия утешали местное население и создавали видимость того, что местная власть борется с коронавирусом. Однако Шелли Миллер, эксперт по аэрозолям из Университета Колорадо Боулдер, сказала, что кабинка не имеет практического смысла с точки зрения контроля над заражениями.

Вирусы выделяются в случае чихания, кашля, пения, разговора, крика, смеха и других процессов дыхательной системы. Дезинфекторы часто производят из ядовитых химических веществ, большая концентрация которых может существенно снизить качество воздуха и повлиять на здоровье человека.

“Я не могу понять, почему кто-то думает, что дезинфекция помещения уменьшит риск передачи вируса”, – сказала она.

Театр гигиены

Некоторые заболевания дыхательных путей провоцируются микробами, которые поражают организм при контакте с загрязненными поверхностями. После возникновения коронавируса ученые обнаружили, что он может до трех дней выживать на пластике, стали и других поверхностях. Однако через некоторое время ученые усомнились в своих утверждениях. Они отметили, что на поверхностях находятся мертвые фрагменты вируса, которые не несут угрозы человеку.

В то же время появлялись научные доказательства того, что вирус может часами оставаться в воздухе крошечными капельками, заражая людей при вдохе – особенно в переполненных помещениях с плохой вентиляцией.

В июле журнал The Lancet опубликовал материал о том, что ученые преувеличили риск заражения через контакты с поверхностями. Микробиолог Эмануэль Голдман отметил, что его коллеги не учли доказательств исследований его близкого родственника SARS-CoV, двигателя эпидемии ОРВИ 2002-2003 годах.

“Это очень весомое доказательство того, что по крайней мере для оригинального вируса ОРВИ передача фомита (вирусной частицы с поверхности) была крайне незначительной. Нет оснований ожидать, что SARS-CoV-2 будет вести себя существенно иначе”, – добавил он.

Через несколько дней после этой публикации более 200 ученых заставили ВОЗ признать, что коронавирус значительно чаще передается аэрозольным путем в помещениях с плохой вентиляцией.

Хотя ВОЗ и авторитетные ученые доказали, что контакт с поверхностями практически никогда не является причиной заражения коронавируса, инстинкт “театра гигиены” – постоянной очистки поверхностей, – остался во всем мире. К счастью, миллионы людей лишились страха касаться кнопок в лифтах, поручней в общественных местах и ​​других предметов.

Не прикасайся к этому

В Гонконге до сих пор работают бригады, которые дезинфицируют помещения, метро, ​​аэропорты и подъезды домов. Некоторые китайские ученые уверены, что дезинфекция не может навредить, поэтому рекомендуют продолжать строгие меры безопасности.

Компания Procter & Gamble заявила, что продажи ее средств личной дезинфекции выросли более чем на 30%. Больше продукции покупают в Китае, несмотря на предостережения ВОЗ о вреде таких средств в большом количестве.

Чем мы дышим?

Власти Гонконга сразу приказали создать перегородки между столиками в заведениях общественного питания. Постепенно уменьшалось количество людей, которым разрешено контактировать одновременно. Такие меры привели к тому, что в городе 5400 подтвержденных случаев коронавируса и 108 смертей. Эти показатели достаточно неплохие для города с таким масштабным населением.

Однако эксперты обеспокоены тем, что коронавирус может передаваться через вентиляционные отверстия в офисах. В Гонконге до сих пор нет сложившейся культуры дистанционной работы.

“Люди снимают маски на обед или когда они возвращаются в свой кабинет, так как считают, что их кабинет – это личное пространство. Но помните: воздух, которым вы дышите, в основном являются общим”, – сказал Йонг Кинг-Лун, профессор химической и биологической инженерии в Гонконгском университете науки и техники.