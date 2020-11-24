Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) может предоставить научные выводы относительно вакцин от COVID-19, требующих одобрения регулятора, до конца года.

Об этом во вторник, 24 ноября, заявил новый руководитель регулятора Эмер Кук, информирует Reuters.

Отмечается, что британский производитель вакцин AstraZeneca в понедельник опубликовал данные о безопасности и эффективности своей вакцины от коронавируса. Таким образом эта вакцина стала третьей в мире и присоединилась к вакцинам компании Pfizer и Moderna.

По словам Кука, эксперты EMA подробно пересмотрят все данные исследований вакцины и дадут заключения по каждой из них до конца 2020 года.

“Они были разработаны очень быстро, что является очень перспективным с научной точки зрения, это не означает, что большое внимание уделяется результатам, и мы должны убедиться, что вакцины эффективны и не вредят нашим привычным научным стандартам”, – сказал Кук.

Он также добавил, что ведомство может рекомендовать использовать вакцины на основе результатов в различных группах, таких как пожилые люди или люди с сопутствующими заболеваниями.