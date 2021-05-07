Про це повідомили на сайті EMA.
Зазначається, що препарат, більш відомий під назвами VIR-7831 та GSK4182136, є розробкою фармацевтичних компаній GlaxoSmithKline та Vir Biotechnology. Фахівці EMA вирішили розпочати безперервне вивчення препарату, опираючись на попередні результати дослідження щодо його здатності запобігати ушпиталенню або смертей пацієнтів з COVID-19.
При цьому регулятор наголошує, що наразі не отримав повного набору даних, тож поки не може робити будь-яких висновків щодо балансу користі та ризику.
Поки регулятор вивчатиме першу частину даних щодо результатів лабораторних випробувань та випробувань на тваринах.
Довідка. Sotrovimab – це отримане лабораторним шляхом антитіло, призначене для стимуляції імунної системи людини шляхом зниження здатності шипового білка коронавірусу проникати в клітини людського організму.
- Раніше на Всесвітньому конгресі вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) препарат компанії Moderna і Національного інституту здоров’я США (NIH) визнали найкращою вакциною проти COVID-19.
- Також стало відомо, що комітет з оцінки ризиків фармаконагляду (PRAC) Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) вивчає ризики розвитку неврологічних розладів у людей, які зробили щеплення вакциною проти COVID-19 від AstraZeneca (Vaxzevria).