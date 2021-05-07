Європейський регулятор EMA оголосив про початок вивчення препарату Sotrovimab для лікування коронавірусу COVID-19.

Про це повідомили на сайті EMA.

Зазначається, що препарат, більш відомий під назвами VIR-7831 та GSK4182136, є розробкою фармацевтичних компаній GlaxoSmithKline та Vir Biotechnology. Фахівці EMA вирішили розпочати безперервне вивчення препарату, опираючись на попередні результати дослідження щодо його здатності запобігати ушпиталенню або смертей пацієнтів з COVID-19.

При цьому регулятор наголошує, що наразі не отримав повного набору даних, тож поки не може робити будь-яких висновків щодо балансу користі та ризику.

Поки регулятор вивчатиме першу частину даних щодо результатів лабораторних випробувань та випробувань на тваринах.

Довідка. Sotrovimab – це отримане лабораторним шляхом антитіло, призначене для стимуляції імунної системи людини шляхом зниження здатності шипового білка коронавірусу проникати в клітини людського організму.