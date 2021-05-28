Про це йдеться у релізі EMA.
“Комітет EMA з лікарських препаратів для людини (CHMP) рекомендував розширити показання для вакцини COVID-19 Comirnaty (вакцина Pfizer/BionTech, – ред.), щоб включити її для використання серед дітей віком від 12 до 15 років. Вакцина вже схвалена для використання серед дорослих і підлітків у віці від 16 років і старших”, – йдеться у повідомленні агентства.
Фахівці зазначили, що застосування цієї вакцини для дітей віком від 12 до 15 років буде таким же, як і для дорослих віком від 16 років. Вакцину вводитимуть двома ін’єкціями внутрішньом’язово з інтервалом у три тижні.
Регулятор дослідив вплив вакцини Pfizer/BionTech на 2260 дітей у віці від 12 до 15 років. Дослідження показало, що імунна відповідь на Comirnaty в цій групі була такою ж, як імунна відповідь у віковій групі від 16 до 25 років за рівнем антитіл проти SARS-CoV-2.
Під час дослідження діти отримували вакцину та плацебо, не знаючи, яку саме ін’єкцію їм ввели. З 1005 дітей, які отримали вакцину, у жодного не розвинувся COVID-19, в порівнянні з 16 дітьми з 978, яким вводили плацебо.
В ЕМА заявили, що в цьому дослідженні вакцина була на 100% ефективна в запобіганні COVID-19, хоча справжній показник може становити від 75% до 100%.
У вакцинованих дітей спостерігалися такі ж побічні ефекти, як у людей від 16 років:
- біль в місці ін’єкції;
- втома;
- головний біль;
- біль в м’язах і суглобах;
- озноб;
- жар.
Фахівці зазначили, що ці побічні ефекти зазвичай легкі або помірні.
Довідка. Вакцина Comirnaty від компаній Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.
18 травня Україна отримала нову партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва компаній Pfizer-BioNTech.
Варто зазначити, що це вже друга поставка вакцини від Pfizer в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX. Першу партію Україна отримала 16 квітня (117 тисяч доз).
Загалом до кінця 2021 року в рамках ініціативи Україна повинна безоплатно отримати вакцини для щеплення 8 мільйонів українців проти COVID-19.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 19 березня Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Згодом він визнав, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 в Україні відстає майже вдвоє від плану.
- 13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 16 квітня до України доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.
- 23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.
- 30 квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. 9 травня до України прибула чергова партія вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech (500 тисяч доз).