Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило першу вакцину для використання у дітей віком від 12 до 15 років. Йдеться про препарат від компаній Pfizer/BionTech.

Про це йдеться у релізі EMA.

“Комітет EMA з лікарських препаратів для людини (CHMP) рекомендував розширити показання для вакцини COVID-19 Comirnaty (вакцина Pfizer/BionTech, – ред.), щоб включити її для використання серед дітей віком від 12 до 15 років. Вакцина вже схвалена для використання серед дорослих і підлітків у віці від 16 років і старших”, – йдеться у повідомленні агентства.

Фахівці зазначили, що застосування цієї вакцини для дітей віком від 12 до 15 років буде таким же, як і для дорослих віком від 16 років. Вакцину вводитимуть двома ін’єкціями внутрішньом’язово з інтервалом у три тижні.

Регулятор дослідив вплив вакцини Pfizer/BionTech на 2260 дітей у віці від 12 до 15 років. Дослідження показало, що імунна відповідь на Comirnaty в цій групі була такою ж, як імунна відповідь у віковій групі від 16 до 25 років за рівнем антитіл проти SARS-CoV-2.

Під час дослідження діти отримували вакцину та плацебо, не знаючи, яку саме ін’єкцію їм ввели. З 1005 дітей, які отримали вакцину, у жодного не розвинувся COVID-19, в порівнянні з 16 дітьми з 978, яким вводили плацебо.

В ЕМА заявили, що в цьому дослідженні вакцина була на 100% ефективна в запобіганні COVID-19, хоча справжній показник може становити від 75% до 100%.

У вакцинованих дітей спостерігалися такі ж побічні ефекти, як у людей від 16 років:

біль в місці ін’єкції;

втома;

головний біль;

біль в м’язах і суглобах;

озноб;

жар.

Фахівці зазначили, що ці побічні ефекти зазвичай легкі або помірні.

Довідка. Вакцина Comirnaty від компаній Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона містить модифіковану мРНК. Препарат має ефективність 95%. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину слід зберігати та транспортувати при ультранизьких температурах нижче -70 °C.

18 травня Україна отримала нову партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва компаній Pfizer-BioNTech.

Варто зазначити, що це вже друга поставка вакцини від Pfizer в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX. Першу партію Україна отримала 16 квітня (117 тисяч доз).

Загалом до кінця 2021 року в рамках ініціативи Україна повинна безоплатно отримати вакцини для щеплення 8 мільйонів українців проти COVID-19.