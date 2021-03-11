Covid-19 Украина

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Регулятор ЕС рекомендовал возобновить использование вакцины AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало странам Европейского союза продолжить использование вакцины от коронавируса AstraZeneca несмотря на заявления некоторых стран об образовании тромбов у пациентов.

Четверг, 11 марта 2021, 20:20

Об этом говорится в заявлении регулятора.

Отмечается, что преимущества вакцины AstraZeneca перевешивают ее риски. Именно поэтому препарат можно продолжать использовать, но регулятор продолжает расследование этих инцидентов.

“Комитет по оценке рисков в сфере фармаконадзора рассматривает все случаи тромбоэмболических осложнений и других состояний, связанных с тромбами, о которых сообщалось после вакцинации вакциной от COVID-19 AstraZeneca”, – говорится в заявлении.

В EMA рассказали, что им известно о 30 случаях тромбоэмболических осложнений среди почти 5 млн человек, вакцинированных препаратом AstraZeneca. Они зафиксированы в семи европейских странах, среди которых Норвегия, Эстония, Латвия, Австрия, Дания, Литва и Люксембург. Эти страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Также зафиксировано 2 летальных случая. В Австрии умерла 49-летняя медсестра, а в Дании – 60-летняя женщина. Эти женщины были привиты вакциной из одной партии, которая состояла из 1 млн доз и была отправлена ​​в 17 стран ЕС.

Сейчас эксперты EMA не имеют подтверждение тому, что образование тромбов связано с введением вакцины AstraZeneca.

СПРАВКА

Oxford/AstraZeneca – это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, которую разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

  • Ранее сообщалось, что в Австрии временно остановили вакцинацию людей препаратами из одной партии от AstraZeneca после смерти женщины.
  • В четверг, 11 марта, органы здравоохранения Дании заявили о приостановлении использования вакцины от коронавируса AstraZeneca.
  • Власти Норвегии приостанавливают использование в стране COVID-вакцины компании AstraZeneca после появления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей.
  • В Эстонии решили пока не использовать одну партию вакцины AstraZeneca, пока в Австрии не завершится расследование смерти одной вакцинированной женщины и случая заболевания вакцинированного мужчины.
Теги: AstraZeneca, ЕМА, тромб

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