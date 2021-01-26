Регистрация на внешнее независимое оценивание (ВНО) 2021 начнется 1 февраля и продлится до 5 марта.

Об этом сообщается на сайте МОН.

До 30 апреля 2021 зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:

21 мая – химия;

24 мая – испанский, немецкий, французский языки;

25 мая – английский язык;

28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта);

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня – история Украины;

7 июня – физика;

10 июня – биология;

15 июня – география.

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатной. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по 5-ти учебным предметам.

Подробнее об особенностях и ходе ВНО 2021 читайте на сайте УЦОКО.