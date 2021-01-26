Об этом сообщается на сайте МОН.

До 30 апреля 2021 зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:

  • 21 мая – химия;
  • 24 мая – испанский, немецкий, французский языки;
  • 25 мая – английский язык;
  • 28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта);
  • 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература;
  • 4 июня – история Украины;
  • 7 июня – физика;
  • 10 июня – биология;
  • 15 июня – география.

Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.

Участие в основной сессии ВНО является бесплатной. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по 5-ти учебным предметам.

Подробнее об особенностях и ходе ВНО 2021 читайте на сайте УЦОКО.

  • Ранее на сайте “ВНО-ОНЛАЙН” было размещено более 300 тестов, которые писали абитуриенты во время прохождения основных и дополнительных сессий внешнего независимого оценивания (ВНО) в период с 2009 по 2020 годы.

 