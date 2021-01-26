Об этом сообщается на сайте МОН.
До 30 апреля 2021 зарегистрированные участники смогут загрузить со своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.
Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится по следующему графику:
- 21 мая – химия;
- 24 мая – испанский, немецкий, французский языки;
- 25 мая – английский язык;
- 28 мая – математика, математика (задания уровня стандарта);
- 1 июня – украинский язык, украинский язык и литература;
- 4 июня – история Украины;
- 7 июня – физика;
- 10 июня – биология;
- 15 июня – география.
Результаты внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня.
Участие в основной сессии ВНО является бесплатной. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по 5-ти учебным предметам.
Подробнее об особенностях и ходе ВНО 2021 читайте на сайте УЦОКО.
- Ранее на сайте “ВНО-ОНЛАЙН” было размещено более 300 тестов, которые писали абитуриенты во время прохождения основных и дополнительных сессий внешнего независимого оценивания (ВНО) в период с 2009 по 2020 годы.