Пандемия коронавируса, связанные с ней ограничения и карантины повлияли на все сферы жизни. Работа государственных органов не стала исключением, в том числе в вопросе регистрации автомобилей.

Онлайн-работа сервисных центров

11 марта Кабмин издал постановление о борьбе с распространением ковид19. Одной из мер стала приостановка СЦ приема граждан, переход на особый график работы, в основном — онлайн. При этом личный прием по оформлению авто сохраняется для нескольких случаев:

перерегистрация из-за утраты или кражи свидетельства,

снятие с учета, перерегистрация или регистрация автомобилей для медицинских и дипломатических учреждений,

получение нового удостоверения водителя из-за утраты и кражи старого.

Сотрудник проверит сканы, назначит дату и время передачи оригиналов, выдачи свидетельства, госномеров. Идти нужно будет в тот же центр, куда вы подавали электронные документы.

Важно: онлайн-регистрацию вводили только для новых автомобилей из салона, которые покупатель оплачивает сразу и целиком. Оформить подержанную или кредитную машину таким образом нельзя. Если покупаете авто с пробегом, то чтобы не терять времени даром, можете пока разведать побольше о его истории, если вдруг вы этого еще не сделали. Проверить, что происходило с машиной в руках прошлых владельцев, можно по VIN, например, сервисом carVertical.

Другие нововведения 2020 года

Не только covid19 повлиял на порядок оформления транспортных средств в Украине в 2020 году. В процедуру внесли и некоторые изменения в рамках реформы законодательства.

Уплата сбора пенсионного страхования — одно из требований при оформлении. Платить не нужно в том случае, если сделка касается подержанных автомобилей и это первая продажа в календарном году.

Напомним, что размер сбора рассчитывается как процент от стоимости авто. Cама ставка тоже зависит от цены, которую измеряют в прожиточных минимумах человека:

3% — для автомобилей стоимостью не более 165 минимумов.

4% — ТС в пределах 165–290.

5% — дороже 290.

Прожиточный минимум — постоянно растущая величина. В декабре 2020 года для трудоспособного человека она составляет ₴2270.

Отмена справки-счета

Раньше эта бумага играла важную роль при перерегистрации. Теперь таким подтверждением считается договор-купли продажи. Отмена справки-счета не только упростила бюрократическую процедуру, но и сделала ее дешевле.

В целом, процесс регистрации машин в Украине в 2020 году стал проще, быстрее и дешевле. Только пандемия подвела.