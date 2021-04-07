Об этом заявил сегодня во время заседания Кабинета Министров премьер Денис Шмыгаль.
Он напомнил, что Верховная Рада ранее утвердила механизм поддержки населения и бизнеса в случае усиления карантина, который “предусматривает предоставление единоразовой денежной помощи в размере 8000 грн”.
“Этот механизм поддержки уже работал зимой, и мы его возвращаем в регионы, находящиеся в “красных” зонах. То есть там, где люди или бизнес вынуждены работать в условиях усиленных ограничений или вынуждены приостановить свой бизнес на время локдауна и карантина”, – отметил Шмыгаль.
Он уточнил, что правительство сегодня приняло решение, “которое позволит запустить механизм поддержки граждан и бизнеса”.
Шмыгаль подчеркнул, что “карантинные” выплаты, как и в прошлый раз, будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портале или в приложении “Дия”.
“Зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8000 гривен можно будет уже на следующей неделе”, – добавил он.
(На видео – с 6:10)
Как известно, 30 марта Верховная Рада поддержала президентский законопроект о выплате помощи из государственного бюджета и из местных бюджетов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и наемных работников, работа которых остановилась во время карантина (начиная с февраля 2021 года).
Предусмотрена выплата единовременного пособия в 2021 году:
1) за счет средств государственного бюджета в размере 8000 гривен;
2) за счет средств местных бюджетов в размере, определенном решением соответствующего органа местного самоуправления.
Выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг “Дия”. Для получения выплаты человек должен обратиться самостоятельно.
Заявки нужно подавать в течение 30 дней со дня введения на территории дополнительные меры карантина.
В заявлении нужно указывать: фамилию, имя, отчество; дату рождения; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта; адрес регистрации места жительства заявителя; номер банковского счета заявителя для выплаты пособия – по стандарту IBAN.
Гарантированную помощь в 8000 гривен смогут получить наемные работники юридических лиц или ФЛП при следующих условиях:
• Основной КВЭД (классификатор видов экономической деятельности) работодателя относится к тем, в отношении которых применены карантинные меры.
• Организация, в которой работает сотрудник, до введения карантина начислила ЕСВ (единый социальный взнос) за предыдущий квартал.
• Средняя зарплата наемного работника не превышает 30 тысяч гривен в месяц.
• Наемный работник не работает в организации по совместительству.
ФЛП смогут получить единовременное пособие если:
• Основной КВЭД относится к тем, по которым введены карантинные меры.
• Предприниматель зарегистрирован более 3 месяцев.
• Оплатил ЕСВ не менее, чем за 6 месяцев в 2020 году.
• Если предприниматель не является одновременно наемным работником.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил местной власти оказать финансовую помощь людям и бизнесу, которые пострадают от введения локдауна, и пообещал, что центральная власть удвоит эту сумму.
- В декабре 2020 года Верховная Рада Украины приняла три законопроекта о поддержке бизнеса во время карантина. Они, в частности, предусматривали единовременную материальную помощь застрахованным лицам в размере 8000 гривен (это была выплата государства в связи с потерей части заработной платы наемными работниками и в связи с потерей части дохода физическими лицами-предпринимателями). Кроме того, предусматривалась единовременная материальная помощь субъектам хозяйствования для сохранения рабочих мест. Сумма выплаты составляла до 8000 гривен на одного работника. Также бизнеса списали некоторые налоговые долги.