Предприниматели и наемные работники, пострадавшие от введения "красной" зоны карантина, смогут зарегистрироваться на получение помощи в размере 8000 гривен на следующей неделе.

Об этом заявил сегодня во время заседания Кабинета Министров премьер Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что Верховная Рада ранее утвердила механизм поддержки населения и бизнеса в случае усиления карантина, который “предусматривает предоставление единоразовой денежной помощи в размере 8000 грн”.

“Этот механизм поддержки уже работал зимой, и мы его возвращаем в регионы, находящиеся в “красных” зонах. То есть там, где люди или бизнес вынуждены работать в условиях усиленных ограничений или вынуждены приостановить свой бизнес на время локдауна и карантина”, – отметил Шмыгаль.

Он уточнил, что правительство сегодня приняло решение, “которое позволит запустить механизм поддержки граждан и бизнеса”.

Шмыгаль подчеркнул, что “карантинные” выплаты, как и в прошлый раз, будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портале или в приложении “Дия”.

“Зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8000 гривен можно будет уже на следующей неделе”, – добавил он.

(На видео – с 6:10)

Как известно, 30 марта Верховная Рада поддержала президентский законопроект о выплате помощи из государственного бюджета и из местных бюджетов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и наемных работников, работа которых остановилась во время карантина (начиная с февраля 2021 года).

Предусмотрена выплата единовременного пособия в 2021 году: 1) за счет средств государственного бюджета в размере 8000 гривен; 2) за счет средств местных бюджетов в размере, определенном решением соответствующего органа местного самоуправления.

Выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или Единый портал государственных услуг “Дия”. Для получения выплаты человек должен обратиться самостоятельно.

Заявки нужно подавать в течение 30 дней со дня введения на территории дополнительные меры карантина.

В заявлении нужно указывать: фамилию, имя, отчество; дату рождения; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серию и номер паспорта; адрес регистрации места жительства заявителя; номер банковского счета заявителя для выплаты пособия – по стандарту IBAN.

Гарантированную помощь в 8000 гривен смогут получить наемные работники юридических лиц или ФЛП при следующих условиях:

• Основной КВЭД (классификатор видов экономической деятельности) работодателя относится к тем, в отношении которых применены карантинные меры.

• Организация, в которой работает сотрудник, до введения карантина начислила ЕСВ (единый социальный взнос) за предыдущий квартал.

• Средняя зарплата наемного работника не превышает 30 тысяч гривен в месяц.

• Наемный работник не работает в организации по совместительству.

ФЛП смогут получить единовременное пособие если:

• Основной КВЭД относится к тем, по которым введены карантинные меры.

• Предприниматель зарегистрирован более 3 месяцев.

• Оплатил ЕСВ не менее, чем за 6 месяцев в 2020 году.

• Если предприниматель не является одновременно наемным работником.