Об этом сообщил сегодня, выступая в Верховной Раде, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, безопасная реинтеграция будет длиться “минимум одно поколение”.

“Почему я говорю, что реинтеграция будет длиться 25 лет? Я так говорю, потому что это правда. Реинтеграция территорий, которые сейчас временно оккупированы, не будет происходить сразу после завершения войны. Конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени, так как мы говорим о безопасной реинтеграции. Такой, которая не разорвет страну и не создаст новых рисков. Безопасная реинтеграция будет длиться минимум одно поколение“, – подчеркнул Резников, добавив, что об этом свидетельствует “мировой опыт”.

Вице-премьер уточнил, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий готовят стратегическую программу на 25 лет по реинтеграции Донбасса.

“Действительно, в моем министерстве пишется стратегическая программа на 25 лет. Потому что я верю в то, что раньше полная интеграция не состоится. И не имеет значения, кто будет в тот момент министром или депутатом, мы должны все мыслить стратегически”, – заявил Резников.

Он также отметил, что после завершения горячей фазы вооруженного конфликта на Донбассе наступит переходной период, для которого важно предусмотреть механизмы переходного правосудия.

По словам Резникова, сейчас идет подготовка пакета законопроектов по переходному периоду.

“После горячей фазы любого конфликта обязательно наступает переходный период. Его важная часть – это создание механизма переходного правосудия. Согласно принципам ООН, это право на правду и право на справедливость, это компенсация жертвам агрессии, это ответственность. Нам нужен закон об ответственности, нам придется определять, кто такие коллаборационисты, кто преступники, а кто заложники, кто подпадает под амнистию, а кто ни в коем случае нет и должен понести наказание по полной… Минреинтеграции в тесном сотрудничестве с коллегами по Правительству предложит на рассмотрение Парламента пакет законопроектов в отношении переходного периода. Там будут ответы и о коллаборационистах, и о порядке амнистии и многие другие важные положения. Мы будем просить вас их поддержать”, – заявил Резников.

(На видео – с 9:45 и 10:55)