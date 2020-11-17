Об этом сообщает аналитическая организация Legatum Institute.

Аналитики Legatum Institute оценивали 167 стран. Анализировали уровень безопасности, личной свободы, социального капитала, инвестиционной среды, условий жизни, системы здравоохранения, образования, состояние экологии и др.

За год Украина несколько улучшила свои позиции, ведь в 2019 году наша страна заняла 96 место в мире. В этом году Украина заняла 92 место в мировом рейтинге благосостояния. Это на 4 позиции выше по сравнению с прошлым годом, однако является худшим показателем среди стран Восточной Европы.

В общем рейтинге Украина разместилась между Кыргызстаном и Гайаной (Южная Америка), которые на 90 и 91 местах соответственно, и Сальвадором и Турцией (93 и 94 места соответственно). Россия в рейтинге на 76 месте.

Эксперты отметили, что в Украине наихудшая ситуация с безопасностью, что обусловлено войной на Донбассе. Также Украина имеет проблемы с инвестиционной средой, системой здравоохранения и окружающей средой. Самые высокие оценки Украине дали за системы образования и управления, а также за условия жизни. Также за последний период в Украине повысился уровень толерантности к другим религиям.

Нынешними лидерами рейтинга являются Швейцария, Норвегия и Дания. Странами с самым низким рейтингом благосостояния стали Центральноафриканская республика и Южный Судан.

Авторы рейтинга отмечают, что за последний год на благосостояние стран сильно повлияла эпидемия коронавируса. Однако достигнутый в предыдущие годы прогресс помогает странам противостоять COVID-19, считают аналитики.