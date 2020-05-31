Рейтинг доверия россиян к президенту России Владимиру Путину опустился до 25 %.

Об этом свидетельствуют результаты опроса “Левада-центра”.

Так, респондентам задавали вопрос: “Назовите 5-6 политиков, которым вы больше всего доверяете?”.

Согласно результатам опроса, Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков в РФ. В то же время уровень доверия составляет 25 %.

Для сравнения: в ноябре 2017 года Путину доверяли 59 % россиян, в июне 2018 – 48 %. В июне прошлого года уровень доверия опустился до 40 %, а в апреле этого года — до 28 %.

После Путина в рейтинге доверия идет министр обороны РФ Сергей Шойгу (14 %) и премьер-министр Михаил Мишустин (11 %).

16 % опрошенных россиян заявили, что не доверяют никому, а 33 % затруднились с ответом.

Опрос проводился 22 – 24 мая 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI). Статистическая погрешность не превышает 2,4 %.