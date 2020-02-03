Рейтинг доверия Президенту Украины Владимиру Зеленскому упал на 16 процентов по сравнению с октябрем 2019 года.

Об этом говорится в исследовании Центра социального мониторинга и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.

Уточняется, что рейтинг доверия граждан Украины к Президенту Владимиру Зеленскому состоянием на конец января текущего года составляет 49,4%.

Отмечается, что совсем не доверяют Президенту Зеленскому 20,5% опрошенных респондентов, а “скорее” не доверяют 18,8%.

В то же время “скорее” доверяют ему 28,7% опрошенных, а полностью доверяют 20,7%.

Также сообщается, что 11,3% опрошенных людей затрудняются ответить на вопрос о доверии Президенту Владимиру Зеленскому.

Уточняется, что опрос был проведен в конце января 2020-го года во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных, теоретическая погрешность исследования не превышает 2,24%.