Об этом говорится в исследовании Центра социального мониторинга и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко.
Уточняется, что рейтинг доверия граждан Украины к Президенту Владимиру Зеленскому состоянием на конец января текущего года составляет 49,4%.
Отмечается, что совсем не доверяют Президенту Зеленскому 20,5% опрошенных респондентов, а “скорее” не доверяют 18,8%.
В то же время “скорее” доверяют ему 28,7% опрошенных, а полностью доверяют 20,7%.
Также сообщается, что 11,3% опрошенных людей затрудняются ответить на вопрос о доверии Президенту Владимиру Зеленскому.
Уточняется, что опрос был проведен в конце января 2020-го года во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных, теоретическая погрешность исследования не превышает 2,24%.
- Напомним, что в октябре прошлого года Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 66% украинцев.