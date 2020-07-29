Рейтинг доверия россиян к президенту России Владимиру Путину упал до 23 %. По сравнению с этим показателем рейтинг лидера Украины Владимира Зеленского среди украинцев ощутимо выше.

О падении рейтинга доверия к Путину сообщила российская негосударственная исследовательская организация “Левада-Центр”.

Так, по состоянию на июль 2020 года рейтинг доверия к главе РФ составил 23 %, что является минимальным показателем с ноября 2017 года: тогда о доверии к Путину сообщили 59 % опрошенных.

Судя по опросу, с ноября 2017 года (более ранние данные не указаны) рейтинг периодически снижается, лишь иногда повышаясь на один-два пункта.

При этом деятельность Путина на посту президента одобрили 60 % участников опроса, 33 % выразили неодобрение. Это самый низкий показатель одобрения по сравнению с показателями июля в предыдущие годы (в опросе указаны данные, начиная с 2000 года).

Стоит отметить, что в последнее время наблюдается падение рейтингов Владимира Зеленского среди украинцев. Но при этом они выше, чем у главы РФ.

Так, согласно опросу Центра Разумкова и Фонда “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива”, который был проведен в июле-2020, рейтинг доверия украинцев к президенту Зеленскому составил 44 % (однако не доверяют ему 49 %).

Согласно опросу Центра Разумкова, проведенному в июне-2020, Зеленскому доверяли 41 % опрошенных.

Согласно опросу Социологической группы “Рейтинг”, проведенному в конце июня, деятельностью президента были довольны 35 % опрошенных (52 % респондентов придерживались противоположного мнения).

Опрос “Левада-Центра” проводился 24 – 25 июля 2020 года по репрезентативной выборке населения РФ объемом 1617 человека в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4 %.