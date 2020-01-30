Уровень поддержки партии "Европейская солидарность" вырос в 1,5 раза, а у "Голоса" – просел более, чем на 50%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного по заказу издания “Oбозреватель”.

В то же время рейтинги “Слуги народа”, ОПЗЖ и “Батькивщины”, согласно исследованию, не изменились по сравнению с результатами на выборах в Верховную Раду 21 июля.

Так, опрос показал, что в случае, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, избиратели, которые намерены пойти на выборы и уже определились с выбором, скорее всего отдали бы свой голос за:

45,4% – партию “Слуга народа”.

13,8% – за партию “Оппозиционная платформа – За життя”.

12,3% – за партию “Европейская солидарность”.

8% – за ВО “Батькивщина”.

5,2% – за партию “Сила и честь”.

2,9% – за партию “Гражданская позиция”.

2,9% – за Радикальную партию Олега Ляшко.

2,5% – за партию “Голос”.

2,2% – за партию “Украинская стратегия Гройсмана”.

1,6% – за ВО “Свобода”.

0,9% – за партию “Оппозиционный блок”.

0,6% – за партию “Национальный корпус”.

0,5% – за “Партию Шария”.

1,1% – за другие партии.

Во всех макрорегионах “Слуга народа” является лидером электоральных симпатий. В западном и центральном регионах ІІ место занимает “Европейская солидарность”, а III – ВО “Батькивщина”. В восточном и южном регионах II показатель имеет “Оппозиционная платформа – За життя”.

В ходе опроса было учтено мнение 2000 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Выборка репрезентирует взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.