Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической службы Центра Разумкова, проведенного по заказу издания “Oбозреватель”.
В то же время рейтинги “Слуги народа”, ОПЗЖ и “Батькивщины”, согласно исследованию, не изменились по сравнению с результатами на выборах в Верховную Раду 21 июля.
Так, опрос показал, что в случае, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, избиратели, которые намерены пойти на выборы и уже определились с выбором, скорее всего отдали бы свой голос за:
45,4% – партию “Слуга народа”.
13,8% – за партию “Оппозиционная платформа – За життя”.
12,3% – за партию “Европейская солидарность”.
8% – за ВО “Батькивщина”.
5,2% – за партию “Сила и честь”.
2,9% – за партию “Гражданская позиция”.
2,9% – за Радикальную партию Олега Ляшко.
2,5% – за партию “Голос”.
2,2% – за партию “Украинская стратегия Гройсмана”.
1,6% – за ВО “Свобода”.
0,9% – за партию “Оппозиционный блок”.
0,6% – за партию “Национальный корпус”.
0,5% – за “Партию Шария”.
1,1% – за другие партии.
Во всех макрорегионах “Слуга народа” является лидером электоральных симпатий. В западном и центральном регионах ІІ место занимает “Европейская солидарность”, а III – ВО “Батькивщина”. В восточном и южном регионах II показатель имеет “Оппозиционная платформа – За життя”.
В ходе опроса было учтено мнение 2000 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Выборка репрезентирует взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Ее теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
- Только 14 % украинцев выразили готовность потерпеть, “сколько будет нужно” материальные трудности ради реализации реформ в нашей стране.