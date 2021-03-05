Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в начале марта.
Так, сейчас в парламентском рейтинге лидирует партия “Слуга народа”, которую готовы поддержать 19,5% респондентов (среди тех, кто определился и намерен проголосовать).
На втором месте сейчас находится партия “Европейская Солидарность”, за которую готовы проголосовать 14,7% опрошенных.
На третьем месте – “Оппозиционная платформа – За життя” с 14,3% поддержки.
Также в Раду могла бы уверенно пройти партия “Батькивщина”, за которую готовы проголосовать 12,3% респондентов.
Еще три партии находятся на грани и теоретически могли бы преодолеть пятипроцентный барьер. Это “Сила и честь” (5,3% поддержки), “Украинская стратегия Гройсмана” (также 5,3%) и Радикальная партия Олега Ляшко (5,0%).
Партию “Голос” сейчас готовы поддержать 3,1% опрошенных, “За майбутне” – 3,0%, партию “Свобода” – 2,8%, “УДАР” – 2,7%, “Народный фронт” – 1,9 %.
Как известно, на парламентских выборах в 2019 году “Слуга народа” набрала 43,16% голосов в многомандатном округе, ОПЗЖ – 13,05%, “Батькивщина” – 8,18%, “Европейская Солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-3 марта 2021 года.
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