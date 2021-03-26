Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, то 5-процентный барьер могли бы уверенно преодолеть четыре партии. При этом рейтинг пропрезидентской политсилы "Слуга народа" составляет менее 21%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” 23-24 марта 2021 года.

Так, 5-процентный барьер уверенно преодолевают “Слуга народа”, “Европейская Солидарность”, “Оппозиционная платформа – За життя” и “Батькивщина”.

Провластная партия “Слуга народа” сейчас имеет 20,8% поддержки респондентов (среди тех, кто определился и намерен проголосовать).

На втором месте – “Европейская Солидарность”, которую готовы поддержать 15,0% опрошенных.

За “ОПЗЖ” проголосовали бы 14,8% респондентов, а за партию “Батькивщина” – 12,4%.

На грани прохождения в ВР сейчас находятся партии “Сила и честь” и “Украинская стратегия Гройсмана” (у них по 5,0% поддержки).

За Радикальную партию проголосовали бы 4,6% опрошенных, за партию “Голос” – 3,5%, “УДАР” – 3,2%, партию “Свобода” – 2,9%, “За майбутне” – 2,4%, “Народный фронт” – 2,0%.

Как известно, на парламентских выборах в 2019 году “Слуга народа” набрала 43,16% голосов в многомандатном округе, ОПЗЖ – 13,05%, “Батькивщина” – 8,18%, “Европейская Солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%