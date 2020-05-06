В апреле рейтинг одобрения президента России Владимира Путина упал до исторического минимума — до 59%.

Об этом говорится в соцопросе “Левада-центра”.

Так, одобряют деятельность Путина на посту президента 59% опрошенных, не одобряют — 33%. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 46% и не одобряют 23%.

Стоит отметить, что минимальный уровень одобрения работы Владимира Путина был зафиксирован в июне 2000 года и ноябре 2013 года — 61%.

Исследование проводилось 24 – 27 апреля методом телефонных интервью. Всего опросили 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше.