Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного группой “Рейтинг”.

Уточняется, что если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то правящую партию “Слуга народа” поддержали бы своими голосами 38,1% украинцев, что на 5% меньше, чем партия набрала на парламентских выборах летом 2019 года.

В свою очередь партию “Европейская солидарность” поддержали бы 15,4% граждан Украины. Это на 7,3% больше, чем партия набрала на прошлых парламентских выборах.

На третьем месте в электоральных предпочтениях украинцев идет “Оппозиционная платформа – За жизнь”, которая, согласно данным соцопроса, набрала бы 14,1% голосов.

При этом политическая партия “Батькивщина” набрала бы 9,1%.