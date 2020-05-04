Рейтинг партии "Слуга народа" просел почти на четверть, а рейтинг партии "Европейская солидарность" вырос почти в два раза.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Если бы выборы проходили уже в апреле 2020 года, то 32,6% избирателей из тех, которые определились со своим выбором, проголосовали бы за партию “Слуга народа”. Это более чем на 10% меньше, чем проголосовали за партию на парламентских выборах в 2019 году.

При этом за партию “Европейская солидарность” проголосовали бы 15,2% избирателей, что на 7% больше результата политической силы на парламентских выборах.

Также 15,8% избирателей, которые определились с выбором, проголосовали бы за партию “Оппозиционная платформа – За жизнь”, а 12% избирателей отдали бы свой голос партии “Батькивщина”.

Уточняется, что социологическое исследование проводилось с 17 по 25 апреля 2020 года. Статистическая погрешность составляет не более 1,7%.