Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Если бы выборы проходили уже в апреле 2020 года, то 32,6% избирателей из тех, которые определились со своим выбором, проголосовали бы за партию “Слуга народа”. Это более чем на 10% меньше, чем проголосовали за партию на парламентских выборах в 2019 году.
При этом за партию “Европейская солидарность” проголосовали бы 15,2% избирателей, что на 7% больше результата политической силы на парламентских выборах.
Также 15,8% избирателей, которые определились с выбором, проголосовали бы за партию “Оппозиционная платформа – За жизнь”, а 12% избирателей отдали бы свой голос партии “Батькивщина”.
Уточняется, что социологическое исследование проводилось с 17 по 25 апреля 2020 года. Статистическая погрешность составляет не более 1,7%.
- Согласно данным социологического исследования, проведенного группой “Рейтинг” в конце января, уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому упал еще на 7 %.
- Ранее сообщалось, что рейтинг доверия Президенту Украины Владимиру Зеленскому упал на 16 процентов по сравнению с октябрем 2019 года.