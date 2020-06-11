Рейтинг пропрезидентской партии "Слуга народа" с апреля снизился на 4,6 % (среди респондентов, которые определились с выбором).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в конце мая-начале июня, то среди избирателей, которые определились с выбором:

• 28 % проголосовали бы за партию “Слуга народа”;

• 17,7 % – за партию “Оппозиционная платформа – За Життя”;

• 16,2 % – за партию “Европейская Солидарность”;

• 8 % – за “Всеукраинское объединение “Батькивщина”;

• 4,7 % – за партию “Сила и Честь”;

• 4,7 % – за “Партию Шария”;

• 4,5 % – за Радикальную партию Олега Ляшко;

• 3,8 % – за партию “Голос”;

• 2,9 % – за “Гражданскую позицию”;

• 2,6 % – за партию “Украинская стратегия Гройсмана”;

• 2,3 % – за партию “Свобода”;

• 1,6 % – за “Оппозиционный блок”;

• 1,4 % – за партию “Самопомич”;

• 0,7 % – за “Национальный корпус”;

• за другие партии – всего 0,8 %.

Таким образом, в Парламент могли бы пройти 4 политические силы: “Слуга народа”, “Европейская Солидарность”, ВО “Батькивщина” и ОПЗЖ.

Как уточнили в КМИС, именно показатели поддержки политсил среди определившихся избирателей лучше всего соответствуют возможным результатам выборов.

Стоит отметить, что в предыдущем исследовании, которое проводилось КМИС в апреле, рейтинг “Слуги народа” составлял 32,6 % (среди украинцев, которые определились с выбором). Таким образом, поддержка партии снизилась на 4,6 %.

В то же время вырос рейтинг “Европейской Солидарности”: с 15,2 % в апреле до 16,2 % на начало июня.

Также улучшила позиции партия ОПЗЖ: с 15,8 % до 17,7 %.

При этом обвалился рейтинг “Батькивщины”: с 12 % в апреле до 8 % на начало июня.

Опрос КМИС проводился с 24 мая по 4 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 4000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 1,7 % для показателей близких к 50 %, 1,5 % – для показателей близких к 25 %, 1 % – для показателей близких к 10 %, 0,8 % – для показателей близких к 5 %, 0,4 % – для показателей близких к 1 %.