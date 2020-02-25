Рейтинг партии "Слуга народа" с момента парламентских выборов снизился более чем на 4 %.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, респондентов спросили, за какую политсилу они бы проголосовали, если бы выборы проходили в феврале 2020 года. Рейтинги партий сравнивались с результатами выборов в Верховную Раду 2019 года.

Согласно опросу, если бы выборы проходили в этом месяце, в Парламент попали бы четыре партии: “Слуга народа”, “Оппозиционная платформа – За життя”, “Европейская Солидарность” и ВО “Батькивщина”.

“Слугу народа” готовы поддержать 39,1 % среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. Это на 4,1 % меньше по сравнению с выборами 2019 года (тогда партия набрала 43,16% голосов избирателей).

“Оппозиционную платформу – За життя” поддержали бы 15,6 % опрошенных, которые определились с выбором (по сравнению с выборами-2019 рейтинг вырос на 2,5 %).

За “Европейскую Солидарность” готовы проголосовать 10,8 % респондентов (рост рейтинга составил 2,7 %), а за ВО “Батькивщина” – 9 % (рейтинг вырос на 0,8 %).

Близки к проходному барьеру “Сила и Честь” (4,6 %, рейтинг вырос на 0,8 %) и Радикальная партия (4,2 %, рейтинг вырос на 0,2 %).

В то же время значительно обвалился рейтинг партии “Голос”: с 5,8 %, полученных на выборах, до 0,9 %.

Всеукраинский опрос общественного мнения проводился с 8 по 18 февраля 2020 года. Методом личного интервью было опрошено 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3 % для показателей близких к 50 %, 2,8 % – для показателей близких к 25 %, 2,0 % – для показателей близких к 10 %, 1,4 % – для показателей близких к 5 %.