Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 24-28 июня 2020 года.

Так, если бы парламентские выборы в Украине проводились в ближайшее воскресенье, “Слугу народа” поддержали бы 29,3 % респондентов (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором).

За партию “Оппозиционная платформа – За життя” готовы отдать голоса 15,3 % опрошенных.

“Европейскую Солидарность” намерены поддержать 13,6 % респондентов.

За “Батькивщину” проголосовали бы 10,7 %, за партию “Сила и честь” и партию Шария – по 3,7 %, за Радикальную партию Олега Ляшко – 3,5 %, за “Голос” – 3 %, за ВО “Свобода” – 2,5 %, за “Украинскую стратегию” Владимира Гройсмана – 2,2 %.

Около 20 % опрошенных не определились с партийными предпочтениями.

Таким образом в Верховную Раду могли бы пройти 4 партии: “Слуга народа”, “Европейская Солидарность”, ОПЗЖ и ВО “Батькивщина”.

Согласно опросу группы “Рейтинг”, который был проведен в мае 2020 года, “Слугу народа” были готовы поддержать 34 % среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. Таким образом, рейтинг партии с мая упал почти на 5 %.

В январе же 2020 года “Слугу народа” поддерживали 42,2 % среди тех, кто определился и намерен голосовать.

Согласно обнародованной группой “Рейтинг” инфографике, рейтинг “СН” сейчас находится на самом низком уровне за все время существования партии.

Напомним, что на парламентских выборах 2019 года данная политсила получила поддержку 43,16 % избирателей (в общегосударственном многомандатном избирательном округе).

Что касается ОПЗЖ, то в мае поддержка этой партии составляла 15,1 %, в январе – 13,5 %.

Рейтинг “Европейской Солидарности” в мае составил 14,0 %, в январе – 9,5 %.

Поддержка ВО “Батькивщина” в мае составляла 9,2 %, в январе – 8,1 %.

Опрос группы “Рейтинг” от 24-28 июня 2020 года проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Личное формализованное интервью (face-to-face). Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2 %.