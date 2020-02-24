Если бы в ближайшее время в Украине проходили парламентские выборы, то 36% украинцев, которые примут участие в выборах и определились за кого голосовать, отдали бы за партию "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

В январе этот показатель был на уровне 45%.

За “Опозионную платформу – За життя” готовы отдать свой голос 15% респондентов, которые придут на избирательные участки и определились с выбором, за “Европейскую солидарность” – 13%, за ВО “Батькивщина” – 10%, за Партию “Сила и честь “- 5%.

По сравнению с результатами опроса, проведенного Центром Разумкова в январе этого года, снизился уровень электоральной поддержки Партии “Слуга народа” (с 45% до 36%), и на статистически значимом уровне выросли намерения голосовать за ВО “Батькивщина” (с 8% до 10 %), за Партию “Оппозиционный блок” (с 0,9% до 2%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года среди 2018 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.