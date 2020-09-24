Рейтинг партии "Слуга народа" на местных выборах продолжает падать. Только за неделю партия потеряла 0,4 %.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного группой “Рейтинг” с 19 по 22 сентября.

Так, по результатам агрегированного рейтинга партий на местных выборах условный 5 % барьер имеют шансы преодолеть пять партий.

В частности, среди тех, кто определился и намерен прийти на выборы 15,6 % поддержали бы партию “Слуга народа”, 11,5 % – “Оппозиционная платформу – За життя”, 11,0 % – “Европейскую Солидарность”, 8,0 % – “Битькивщину” и 5,9 % – “За майбутне”.

В течение последней недели первые четыре партии из пятерки совокупно потеряли почти 1,5 %. Рейтинг “Слуги народа” и “ОПЗЖ” упал на 0,4 %, “Европейской Солидарности” – на 0,3 %, “Батькивщины” – на 0,2 %. В то же время, партия “За майбутне” нарастила поддержку на 0,1 %.

Социологический опрос был проведен в период с 19 по 22 сентября. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4 %.