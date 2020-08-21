Об этом свидетельствуют данные социологического опроса фонда “Демократические инициативы” и Центра Разумкова.

В частности, в июле 2020 года за “Слугу народа” готовы были проголосовать 34,1 %, а сейчас уровень поддержки партии составляет 29,5 %.

При этом, несколько выросла поддержка “Оппозиционные платформы – За життя” – сегодня за нее готовы проголосовать почти 21,7 % избирателей (в июле ее поддерживали – 19,1 %).

На третьем месте находится “Европейская Солидарность”, которая набирает 15,5 % (в июле ее поддерживали – 15,1 %).

В парламент также прошла бы “Батькивщина”, которую поддерживают 11,5 % (в июле поддержка партии составляла 8,4 %).

Немного ниже проходного барьера набирает партия “Сила и Честь” – 4,6 %.

Другие партии, среди которых – “Радикальная партия Ляшко”, “партия Шария”, “Свобода” и “Голос” разместились значительно ниже избирательного барьера и сегодня не претендовали бы на попадание в Верховную Раду.

При этом в голосовании за партии есть четкие региональные и возрастные различия.

Так, “Слуга народа” значительно больше голосов набирает среди младших респондентов – 6 из 10 ее избирателей моложе 40 лет.

В то же время, 7 из 10 избирателей “ОПзЖ” старше 50 лет, а почти половина – старше 60 лет. Половина из всех избирателей “ОПзЖ” проживает в Восточном регионе.

А “ЕС” имеет кардинально другую картину – практически все избиратели этой партии проживающих на Западе и в Центре страны, а на Востоке и Юге живет менее 14 % всех тех, кто собирается голосовать за “ЕС”.

Общенациональное исследование проведено Фондом “Демократические инициативы” совместно с социологической службой Центра Разумкова с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 %.