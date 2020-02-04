Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного группой “Рейтинг”.

Так, если бы выборы в Верховную Раду проводились уже в следующее воскресенье, “Слугу народа” поддержали бы 30,2 % украинцев (среди всех опрошенных) или 42,2 % (среди тех, кто определился и намерен голосовать).

В опросе группы “Рейтинг”, проведенном непосредственно перед выборами и обнародованном 18 июля, уровень поддержки этой партии среди всех украинцев составлял 38,2 %, и среди тех, кто определился – 49,5 %. Таким образом, снижение рейтинга среди всех украинцев составило 8 %.

Примечательно, что рейтинг других партий наоборот вырос.

За партию ”Оппозиционная платформа – За життя” проголосовали бы 9,7 % (среди всех опрошенных) и 13,5 % (среди тех, кто определился и намерен голосовать). Перед выборами партию поддерживали 7,9 % и 10,5 % соответсвенно.

Уровень поддержки “Европейской солидарности“ – 6,6 % (среди всех опрошенных) и 9,5 % (среди тех, кто определился и намерен голосовать). Перед выборами – 5,7 % и 7,7 % соответственно.

Кроме того, “Батькивщину“ поддержали бы 5,8 % (среди всех опрошенных) и 8,1% (среди тех, кто определился и намерен голосовать). До выборов – 5,1 % и 6,9 % соответственно.

Поддержка других партий составляет ниже 4 %.

Опрос был проведен 22-26 января 2020 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2 %.