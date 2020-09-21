С апреля нынешнего года рейтинг партии "Слуга народа" упал на 11,1 %, а "Европейской солидарности" вырос на 2,6 %.

Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, если бы выборы в Верховную раду выборы проходили в середине сентября 2020 года, в парламент попали бы пять партий.

В частности, среди тех, кто определился, 21,5 % проголосовали бы за партию “Слуга народа”, 17,8 % – за партию “Оппозиционная платформа – За життя”, 16,3 % – за партию “Европейская Солидарность”, 8,7 % – за партию “Батькивщина”, 6,3 % – за Радикальную партию Олега Ляшко.

Остальные партии не преодолели бы 5 %-й барьер.

Стоит отметить, что по сравнению с апрельским опросом, рейтинг “Слуги народа” упал на 11,1 %, “Евросолидарности” – вырос на 2,6 %, “ОПЗЖ” – вырос на 1 %. Больше всего вырос рейтинг Радикальной партии – на 3,6 %.

Опрос был проведен с 12 по 16 сентября 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2 % для показателей близких к 50 %, 2,1 % – для показателей близких к 25 %, 1,4 % – для показателей близких к 10 %.