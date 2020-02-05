Рейтинг президента США Дональда Трампа сейчас самый высокий с момента вступление в должность, составляя 49 %.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса американского института общественного мнения Гэллапа (Gallup).

Социологический опрос проводился с 16 по 29 января. Исследователи опросили 1033 человека. Статистическая погрешность составила 4%.

Учитывая, что опрос проводился в период рассмотрения возможного импичмента президента Трампа, 52 % опрошенных высказались за то, чтобы оправдать лидера страны, а 46 % – в пользу объявления импичмента.

По последним данным, Трампа поддерживают 49% американцев.

Половина опрощенных американцев заявила, что Трамп заслуживает быть избранным президентом на второй срок. При этом, по версии исследователей Gallup, это наиболее ярко выраженная поляризация общества в истории проведения таких опросов.

При этом, среди членов Республиканской партии его поддерживают 94 %.

42% избирателей, называющих себя независимыми, поддерживают работу президента. В сравнении с опросом в предыдущем месяце, их количество выросло на 3%.

Среди сторонников Демократической партии у Трампа всего 7 % поддержки. В сравнении с предыдущим исследованием, это на 3 % меньше.

Рост рейтинга Трампа фиксируют и другие социологические исследования, но при этом они предлагают несколько иные цифры.

Опрос NBC News/Wall Street Journal poll показал поддержку президента США на уровне 46%. При этом 49% высказали неудовлетворенность работой президента.

Исследование FiveThirtyEight’s poll tracker фиксирует рейтинг Трампа на уровне 43,6%.

Опрос RealClearPolitics показал уровень поддержки американского лидера на уровне 44,7%.