49 % американцев одобряют деятельность президента США Дональда Трампа. Его рейтинг достиг максимума с момента инаугурации и не снизился в условиях пандемии коронавируса.

Об этом свидетельствуют данные опроса американского института общественного мнения Gallup.

В начале марта рейтинг одобрения работы Трампа был на отметке 44%. К концу марта он вырос на 5%.

Эксперты института считают, что рост рейтинга может быть обусловлен тем, что американцы одобрили меры карантина, принятые Трампом.

Такой же высокий уровень поддержки Трампа был зафиксирован зимой, когда состоялся процесс импичмента.

Конкретно в контексте мер относительно коронавируса 60% американцев положительно оценивают действия Трампа. Не одобряют введенные ограничения 38 % граждан.

В этом вопросе Трампа поддерживают 94% сторонников его партии. Также одобряют действия президента 60% независимых избирателей и 27% сторонников Демократической партии.

Опрос проводился в телефонном режиме с 13 по 22 марта среди 1020 американцев в 50 штатах и округе Колумбия. Погрешность – не более 4%.