Об этом сообщается на сайте WTA.

Свитолина улучшила свои позиции благодаря выходу в четвертьфинал турнира серии Premier 5 в Риме. Украинка в двух первых матчах обыграла россиянок Анастасию Павлюченкову и Светлану Кузнецову.

В четвертьфинале турнира в Риме Свитолина проиграла со счетом 0:6, 3:6 чешке Маркете Вондроушовой.

В обновленном рейтинге WTA Свитолина поднялась на одну позицию и сейчас занимает пятое место (ранее украинка уже занимала пятую позицию в течение длительного времени).

Американка София Кенин переместилась на шестое место.

Лидером рейтинга осталась Эшли Барти из Австралии. На второй позиции – румынка Симона Халеп, на третьей – японка Наоми Осака, а на четвертой – чешская теннисистка Каролина Плишкова.

Улучшила свои позиции в рейтинге еще одна украинская теннисистка – Даяна Ястремская. Она поднялась с 29-го на 28-е место.

На турнире в Риме Ястремская дошла до третьего раунда: в 1/8 финала она проиграла второй ракетке мира Симоне Халеп.