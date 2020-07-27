Рейтинг Зеленского продолжает падать, – соцопрос

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг”.
При этом во второй тур президентских выборов вышел бы сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко, говорится в результатах опроса социологической группы “Рейтинг”.
По пятого президента, ныне сопредседателя фракции “Европейская солидарность” Петра Порошенко проголосовали бы 13,7%, за лидера “Батькивщины” Юлию Тимошенко – 9,1%.
“Еще 5,8% проголосовали бы за Игоря Смешко, 3,9% – за Олега Ляшко, 3,1% – Владимир Гройсман, 3,0% – Анатолия Гриценко. Рейтинг других кандидатов не больше 3%, еще около 13% не определились “, – говорится в опросе.
Опрос Социологической группы “Рейтинг” проводился 15-20 июля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
- Согласно июньскому опросу группы “Рейтинг”, 53% украинцев считают, что некомпетентность власти может спровоцировать экономический кризис в Украине осенью этого года.
- Согласно проведенному в мае опросу Киевского международного института социологии (КМИС), более 60% украинцев не увидели успехов президента Украины Владимира Зеленского в вопросах борьбы с коррупцией и прекращения войны на Донбассе.