Рейтинг Зеленского продолжает падать, – соцопрос

Если бы выборы президента Украины прошли в ближайшее время, за Владимира Зеленского проголосовали бы 30,2% тех, кто намерен голосовать и определился с кандидатом. Два месяца назад президентский рейтинг составлял почти 40%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы “Рейтинг”.

При этом во второй тур президентских выборов вышел бы сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко, говорится в результатах опроса социологической группы “Рейтинг”.

По пятого президента, ныне сопредседателя фракции “Европейская солидарность” Петра Порошенко проголосовали бы 13,7%, за лидера “Батькивщины” Юлию Тимошенко – 9,1%.

“Еще 5,8% проголосовали бы за Игоря Смешко, 3,9% – за Олега Ляшко, 3,1% – Владимир Гройсман, 3,0% – Анатолия Гриценко. Рейтинг других кандидатов не больше 3%, еще около 13% не определились “, – говорится в опросе.

Опрос Социологической группы “Рейтинг” проводился 15-20 июля 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.