Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова и Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива”.

“Если бы в ближайшее время происходили президентские выборы, наибольшее количество голосов бы набрал Владимир Зеленский – 37% из тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать”, – говорится в сообщении.

При этом во второй тур с Зеленским вышел бы Юрий Бойко, которому отдали бы свои голоса 17% украинцев. На третьем месте с результатом в 15% голосов идет пятый президент Украины Петр Порошенко. Юлия Тимошенко набрала бы на президентских выборах 8% голосов.

Согласно данным опроса, во втором туре Зеленский выиграл бы с большим перевесом как у Юрия Бойко, так и у Петра Порошенко.

Напомним, во время выборов президента во втором туре голосования Зеленский набрал 73,22% голосов, в то время как действующему на тот момент президенту Петру Порошенко удалось получить только 24,45% поддержки.

Ранее сообщалось, что с марта 2020 года рейтинг Зеленского упал на 14,8 %. В то же время, уровень поддержки Порошенко, наоборот, вырос на 2,9 %: с 11,8 % до 14,7 %. А за полгода электоральный показатель Владимира Зеленского снизился на 17%, рейтинг партии “Слуга народа” упал на 20%. А показатели Петра Порошенко и Юрия Бойко — выросли.

Отметим, что в ноябре только 24 % опрошенных фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии дали негативные оценки первым шагам президента Владимира Зеленского.

Отмечается, что социологическое исследование было проведено с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.