Об этом свидетельствуют данные социологической группы “Рейтинг”, сообщают #Буквы.

Если бы выборы президента Украины проходили в середине мая 2020 года, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 39,3 % граждан (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

“Почти так же, как и год назад, если бы во второй тур сегодня вышли Зеленский и Порошенко, то 75 % среди избирателей поддержали бы действующего президента, а 25% – проголосовали за Порошенко”, – говорится в сообщении.

По данным опроса, 13,9 % поддержали бы Юрия Бойко, 13,3 % – Петра Порошенко, 8,6 % – Юлию Тимошенко, 5,9 % – Игоря Смешко. Поддержка других кандидатов ниже 5 %. А около 8 % – не определились.

Соцопрос проводился в период 12-13 мая 2020. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: телефонные интервью с внедрением компьютера. Опрошено 3000 респондентов.