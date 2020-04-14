В апреле 2020 году к Президенту Владимиру Зеленскому позитивно относятся 44% тех, кто знает политика.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

В сравнении с предыдущими опросами отношение к Зеленскому ухудшилось. Так к Зеленскому положительно относятся 44% (в марте – 46%) тех, кто знает политика, нейтрально – 31% (в марте – 33%), отрицательно – 25% (в марте – 21%).

В феврале положительно относились – 48% опрошенных.

КМИС провел опрос с 7 по 11 апреля марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.