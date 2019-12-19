Рейтинг президента Владимира Зеленского за последние несколько недель вырос на 9 %: с 53 до 62 %.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 13-17 декабря 2019 года.

“За последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского вырос с 53 до 62 %, а недовольства – уменьшился с 33 до 25%”, – отмечают социологи.

Треть опрошенных украинцев заявили, что по итогам года в действиях Зеленского было больше успехов, чем неудач. 41 % считают, что в действиях президента успехов и поражений было поровну.

Еще 14 % респондентов отметили, что в его работе преобладали неудачи.

“Последний тезис больше всего поддерживают избиратели “Европейской Солидарности”, – говорится в результатах опроса.

По данным социологов, рейтинги доверия украинцев возглавляет Владимир Зеленский, которому доверяют 67 % опрошенных и не доверяют 25 %.

Далее идут Дмитрий Разумков (28 % и 44 % соответственно) и Святослав Вакарчук (28 % и 59 %), Юрий Бойко (23 % и 58 %), Алексей Гончарук (22 % и 44 %) и Юлия Тимошенко (19 % и 74 %).

40 % опрошенных считают, что страна движется в правильном направлении, 38 % – что в неправильном, 22 % – затруднились оценить. За последние 2 недели произошел рост положительных оценок (с 33 до 40 %) и уменьшение негативных (с 48 до 38 %). В результаты показатели вернулись к уровню, который фиксировался в октябре.

Относительно больше оптимистов по отношению к ситуации в Украине среди жителей Юга, младших опрошенных и избирателей партии “Слуга народа”.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0 %.