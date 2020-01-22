Об этом сообщает корреспондент #Букв.

16 января на официальной странице Офиса генерального прокурора в Facebook появился пост, в котором ОГП приглашал всех желающих и имеющих необходимое образование присоединиться к команде ведомства, пройдя собеседование.

В течение последних нескольких дней некоторые пользователи Сети начали видеть с ленте рекламу этого поста. При этом указывалось, что продвижение поста было оплачено не Офисом генпрокурора, а неким ООО “Стратком”.

Из информации в Библиотеке рекламы Facebook следует, что продвижение обошлось в менее чем 100 долларов, реклама была запущена 20 января и принесла около 60-70 тысяч просмотров.

Согласно информации в Едином государственном реестре, ООО “Стратком” зарегистрировано в Киеве, основными видами деятельности являются реклама и связь с общественностью. Руководителем агенства является Оксана Горбач, а основателем и конечным бенефициаром — Андрей Смаль.

По информации в реестре, существует агенство с февраля 2018 года. В то же время на сайте отмечается, “Стратком” — это неправительственная организация, основанная в 2015 году, услугами которой пользуются более 40 организаций, ведомств, фондов и пр. в Украине и за рубежом.

Вероятно, теперь “Стратком” занимается также разработкой и реализацией коммуникативных стратегий для Офиса генпрокурора, в том числе, созданием страницы и продвижением постов в Facebook. Где, к слову, из-за неверного заполнения данных о странице посетителям предлагают оценить, насколько в Офисе генпрокурора дорого.