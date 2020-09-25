Об этом он сообщил сегодня на брифинге.
Кличко отметил, что после завершения проектировочных работ уже в ближайшее время в столице смогут начать работы по реконструкции моста Патона. Город получил для этого все необходимые согласования государственных органов.
“Мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. И за это время ремонт осуществляли один раз. В 2004 году на мосту демонтировали трамвайные пути и обновили дорожное покрытие. И с тех пор текущие ремонтные работы проводились только на отдельных участках моста. Мост находится в аварийном состоянии. И уже в ближайшее время мы сможем осуществить проектирование и начать работы по его реконструкции. Город наконец-то получил для этого все необходимые согласования государственных органов. Хочу отметить, что полностью перекрывать движение мы не будем. Потому что мост Патона — это одна из важных транспортных артерий, соединяющих правый берег с левым. Будет стоить полная реконструкция по предварительным подсчетам специалистов около 7 миллиардов гривен”, – сказал он.
Мэр столицы также добавил, что в рамках реконструкции предусмотрена замена железобетонной монолитной плиты на современную — из стали, что значительно облегчит конструкцию моста.
“Планом реконструкции предусмотрена и дополнительная полоса движения. То есть всего их будет восемь. Точно будет убрана реверсная полоса, из-за которой на мосту случается немало ДТП. Обустроят также современное барьерное ограждение между направлениями движения. Обустроят велодорожки. Благодаря осуществлению масштабных работ мост в ближайшие года получит новую жизнь”, – резюмировал он.
- В Киеве на мосту Патона произошел прорыв теплотрассы, в результате чего горячая вода полилась в Днепр.