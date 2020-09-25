Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что движение по мосту Патона на время реконструкции перекрывать не будут.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге.

Кличко отметил, что после завершения проектировочных работ уже в ближайшее время в столице смогут начать работы по реконструкции моста Патона. Город получил для этого все необходимые согласования государственных органов.

“Мост Патона ввели в эксплуатацию в 1953 году. И за это время ремонт осуществляли один раз. В 2004 году на мосту демонтировали трамвайные пути и обновили дорожное покрытие. И с тех пор текущие ремонтные работы проводились только на отдельных участках моста. Мост находится в аварийном состоянии. И уже в ближайшее время мы сможем осуществить проектирование и начать работы по его реконструкции. Город наконец-то получил для этого все необходимые согласования государственных органов. Хочу отметить, что полностью перекрывать движение мы не будем. Потому что мост Патона — это одна из важных транспортных артерий, соединяющих правый берег с левым. Будет стоить полная реконструкция по предварительным подсчетам специалистов около 7 миллиардов гривен”, – сказал он.

Мэр столицы также добавил, что в рамках реконструкции предусмотрена замена железобетонной монолитной плиты на современную — из стали, что значительно облегчит конструкцию моста.

“Планом реконструкции предусмотрена и дополнительная полоса движения. То есть всего их будет восемь. Точно будет убрана реверсная полоса, из-за которой на мосту случается немало ДТП. Обустроят также современное барьерное ограждение между направлениями движения. Обустроят велодорожки. Благодаря осуществлению масштабных работ мост в ближайшие года получит новую жизнь”, – резюмировал он.