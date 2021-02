Об этом сообщает The Guardian.

Ротвелл преодолел 3000 миль, чтобы собрать средства на исследования деменции.

Мужчина установил мировой рекорд, став самым возрастным человеком, который в одиночку пересек Атлантический океан.

Путешествие рекордсмена началось 12 декабря 2020 с Канарских островов, и через 56 дней 2 часа и 46 секунд 6 января он добрался до острова Антигуа в Карибском бассейне.

Фото: Alzheimers Research UK/PA

Фото: Ben Duffy/Talisker Whisky Atlantic Challenge/PA

Ротвелл собрал более 648 тыс. фунтов стерлингов для исследования болезни Альцгеймера в знак уважения к своему зятю, который умер от этой болезни в возрасте 62 лет.

“Плавание по Атлантике продолжалось шесть долгих недель, но сам вызов занял 18 месяцев тренировок и подготовки, поэтому я очень горжусь достигнутым и невероятной путешествием, которую я сделал”, – сказал рекордсмен.

Today, @mikebreakfast will be catching up with Frank Rothwell who has been rowing 3,000 miles across the Atlantic Ocean as he finishes his journey. 🚣

Let’s take a look back at how it all started ⬇️ pic.twitter.com/ZZvC9UOziC

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) February 6, 2021