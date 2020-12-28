Об этом сообщил командир Первой штурмовой роты ДУК ПС Дмитрий Коцюбайло.

По словам Коцюбайло, трезубец был сварен бойцами роты самостоятельно из 122 гильз.

Таким образом военным удалось установить национальный рекорд “Самый большой трезубец из гильз от противотанковых снарядов”. Он уже занесен в реестр рекордов Украины.

Трезубец-рекордсмен установлен в Авдеевке и выполняет роль мемориала.

“Отмечу, что этот мемориал посвящен погибшим бойцам добровольцам”, — добавил командир.