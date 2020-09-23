За прошедшие сутки, 22 сентября, в Израиле подтвердили 6 861 случай заражения коронавирусом. Это рекорд по количеству новых подтвержденных случаев в сутки.

Об этом сообщили местные СМИ.

Параллельно с этим рекордом был зафиксирован еще один. За сутки в стране провели рекордное количество тестирований на COVID-19. Всего – 59 тысяч 169.

Показатель по количеству новых случаев назвали самым высоким за время “второй волны”.

На сегодняшний день в Израиле коронавирус выявляют в 11,6% случаев при проведении теста.

В процентном соотношении рекорд был зафиксирован 6 сентября – 11,7% тестов дали положительный результат.

Во время “первой волны” коронавируса рекордом считали показатель 13,5% выявлений (27 марта).

В связи со второй волной коронавируса с 18 сентября в Израиле частично возобновили жесткий карантин. В стране закрыли школы и торговые центры, гражданам запретили отдаляться от дома на более чем 500 метров. Ограничения будут действовать до 11 октября.

Международное авиасообщение не прекращено, но функционирует в сокращенном режиме.