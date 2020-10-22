Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Умерли за прошедшие сутки 15 больных. Всего коронавирус унес жизни 642 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 32 500.
Среди заболевших:
- 341 женщина в возрасте от 18 до 85 лет,
- 25 девочек от пяти до 17 лет,
- 253 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет,
- 12 мальчиков от одиннадцати месяцев до 16 лет.
- Среди них и 23 медики.
В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 189 человек. Всего коронавирус преодолели 11 304 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 96, в Соломенском – 95 и в Оболонском районе – 94 случая.
По словам Кличко, Киев и в дальнейшем увеличивает количество тестирований. Показатель тестирования в столице – самый высокий в Украине и составляет сегодня почти 246 тестов на 100 тысяч жителей.
- В Украине за минувшие сутки 21 октября зафиксировано 7053 новых случая заболевания коронавирусом.