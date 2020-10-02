Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

За эти сутки больше всего случаев зафиксировали в Харьковской области (460 новых), Днепропетровской (334 случая), Хмельницкой (244 случая) и Сумской (242 случая) областях. Также – в городе Киев (447 новых).

Это третий рекорд по суточной заболеваемости только на этой недели.

Ранее Зеленский заявил, что если бы не местные выборы, количество больных COVID-19 было бы меньше.