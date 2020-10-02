Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.
За эти сутки больше всего случаев зафиксировали в Харьковской области (460 новых), Днепропетровской (334 случая), Хмельницкой (244 случая) и Сумской (242 случая) областях. Также – в городе Киев (447 новых).
Это третий рекорд по суточной заболеваемости только на этой недели.
Ранее Зеленский заявил, что если бы не местные выборы, количество больных COVID-19 было бы меньше.
- В Украине второй день подряд было зафиксировано более 4 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19.
- Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что до конца нынешнего года в Украине ежедневно будут выявлять 7-9 тысяч новых больных коронавирусом COVID-19.
- 1октября стало известно, что за деньги из Фонда для борьбы с коронавирусом не купили ни одного аппарата для искусственной вентиляции легких.