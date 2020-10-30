По состоянию на 30 октября, в Украине новый рекорд по количеству новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и по количеству летальных исходов.

Об этом свидетельствуют данные аппарата СНБОУ.

Так, за сутки в Украине подтвердили 8 тысяч 312 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Ранее был рекорд – 7517 случаев в сутки.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (741 новый случай), Харьковской области (659 новых случаев), Хмельницкой области (521 новый случай), Одесской области (493 новых случая), Донецкой области (466 новых случаев) и Львовской области (425 новых случаев).

При этом, в стране выздоровели 3394 пациента, у которых ранее диагностировали COVID-19.

Зафиксирован рекорд по количеству смертей за сутки. Так, вследствие осложнений, вызванных заражением COVID-19, умерли 173 украинца.