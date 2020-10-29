За прошедшие сутки, 28 октября, в мире диагностировали 504 тысячи 419 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это рекордный показатель.

Об этом свидетельствуют данные с сайта Worldometer.

Для сравнения, в мае в мире за неделю диагностировали около 500-600 тысяч заражений COVID-19.

Практически половина случаев заражений, 245 787 новых больных COVID-19, это жители европейских стран.

Так, Украине за прошедшие сутки заражение COVID-19 диагностировали у 7474 человек. При этом, в стране за сутки умерло рекордное количество людей вследствие заражения коронавирусом – 165.

В странах ЕС лидерами по количеству новых случаев COVID-19 являются Франция, Италия, Великобритания, Испания, Польша и Украина. Наша страна на 12 месте. При этом, в общемировом рейтинге у Украины 17-я позиция.

Лидерами регионального рейтинга по общему количеству выявленных заражений являются Россия, Франция, Испания, Великобритания. Украина на 7 месте в списке. В соответствующем мировом рейтинге Украина на 22-й позиции.