Рекордные осадки: в США бушует мощный снежный шторм

Об этом сообщает издание ABC News.

Снежная вьюга накрыла штаты Иллинойс, Миссури, Колорадо, Вайоминг, Висконсин, Айова, Канзас и Мичиган. В Нью-Йорке и Нью-Джерси власти экстренно объявили чрезвычайное положение из-за непогоды. В частности, закрыли учебные заведения, отменила автобусное и железнодорожное сообщение.

В Чикаго за день выпало более 25 см снега, а на следующий день еще 33 см. Таких осадков в городе не было более шести лет.

19 штатов США заявили об усиленной подготовке к снежному шторму. По данным метеорологов, шторм движется вверх по Восточному побережью США.

В частности, в Нью-Йорке за день выпало более 33 см снега. Такого в городе не было пять лет. Аэропорт LaGuardia ситуативно отменяет запланированные рейсы из-за шторма.

All flight activity at #LGA has been suspended due to current weather conditions. Please contact your airline carrier for details on rebooking.

— LaGuardia Airport. Wear a Face Covering. (@LGAairport) February 1, 2021