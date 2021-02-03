Covid-19 Украина

обновлено 04.02.2021 в 00:02

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Рекордные осадки: в США бушует мощный снежный шторм

В США выпало рекордное количество снега за последние пять лет. Мощный снежный шторм, который бушует на северо-востоке страны, может затронуть более 80 млн человек.

Среда, 3 февраля 2021, 15:26

Фото: Reuters

Об этом сообщает издание ABC News.

Снежная вьюга накрыла штаты Иллинойс, Миссури, Колорадо, Вайоминг, Висконсин, Айова, Канзас и Мичиган. В Нью-Йорке и Нью-Джерси власти экстренно объявили чрезвычайное положение из-за непогоды. В частности, закрыли учебные заведения, отменила автобусное и железнодорожное сообщение.

В Чикаго за день выпало более 25 см снега, а на следующий день еще 33 см. Таких осадков в городе не было более шести лет.

Фото: Reuters

19 штатов США заявили об усиленной подготовке к снежному шторму. По данным метеорологов, шторм движется вверх по Восточному побережью США.

Фото: Reuters

В частности, в Нью-Йорке за день выпало более 33 см снега. Такого в городе не было пять лет. Аэропорт LaGuardia ситуативно отменяет запланированные рейсы из-за шторма.

Самое высокое количество снега было в центральной и северной части штата Нью-Джерси. Там выпало более 48 см снега.

В Вашингтоне выпало чуть более 6 см снега. Сейчас в городе ожидается смесь с мокрым снегом и дождем. Таких осадков в Вашингтоне не было два года.

Фото: Reuters

В Филадельфии продолжается морозный дождь. Иногда снежит. Губернатор штата Пенсильвания Том Вольф издал декларацию о чрезвычайной ситуации для штата из-за шторма.

Фото: Reuters

Фото: AP

Синоптики опасаются, что снежный шторм может спровоцировать наводнения и порывистые ветры. Людей предупреждают о гололедице.

Теги: ожеледиця, фото, сніговий шторм, хурделиця

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