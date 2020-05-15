В Харькове полицейские задержали ректора одного из вузов за вымогательство и получение взятки в размере 300 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

По информации правоохранителей, ректор и проректор одного из высших учебных заведений Харькова требовали от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 300 тысяч гривен за предоставление согласия на аренду помещений университета. Указанную сумму руководство вуза требовало перечислить на счета благотворительного фонда, подконтрольного им.

“Установлено, что квитанцию ​​о перечислении денежных средств на счет благотворительного фонда от частного предпринимателя получил лично ректор”, — заявили главном следственном управлении Нацполиции.

В настоящее время ректор и проректор университета задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им инкриминируют принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

По информации местного издания “Мой Харьков”, речь идет о ректоре ХНАУ имени Докучаева Александре Ульянченко. На официальном сайте университета размещены фото ректора в его кабинете. Помещение на снимке схоже с тем, фотографию из которого предоставили в Нацполиции.