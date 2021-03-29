В Киеве на ул. Милославской, ул. Борщаговской, просп. Бандеры, Индустриальном путепроводе и Пейзажной аллеи идут активные работы по реконструкции и капитальному ремонту.

Об этом сообщает КК “Киевавтодор”.

Продолжаются и текущие ремонты. Так, в течение марта дорожные службы отремонтировали более 22 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия.

Самые масштабные текущие ремонты выполнили на ул. Богатырской, б-ре ​​Кольцова, ул. Соломенской, ул. Закревского, ул. Якубовского, ул. Профессора Подвысоцкого, ул. Булаховского, ул. Городской, ул. Стеценко, Харьковском шоссе.

Также продолжаются работы по ремонту покрытия с мостовой. Сейчас же работы уже проводятся на ул. Прорезной. В планах – также восстановление брусчатки на ул. Грушевского и Владимирском спуске.

Фото: “Киевавтодор”

Кроме того, дорожники начали и текущие средние ремонты. В частности, такие работы ведутся на пешеходном мосту на Столичном шоссе вблизи автоцентров, моста пешеходном на ул. Брожки и на путепроводе на пересечении Кольцевой дороги с ул. Леся Курбаса.

В рамках ремонта дорожники обновят конструкции пролетных строений, выполнят антикоррозийную защиту. На путепроводе на Кольцевой дороге – отремонтируют деформационные швы.

Всего в этом году запланировано выполнить средние ремонты на около 50 объектах. А именно: ул. Дорогожицкая, ул. Тургеневская, ул. Автозаводская, ул. Градинская, просп. Маяковского, ул. Ялтинская, б-р Чоколовский, просп. Академика Королева, ул. Ружинская, ул. Чистяковская, ул. Осиповского, ул. Туровская и другие.