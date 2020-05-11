Об этом сообщает DTF Magazine.

Уточняется, что соседка репера сняла его из своего окна на телефон на балконе дома, указав геолокацию дома репера на Лонг-Айленде.

При этом репер выходил на балкон для того, чтобы сделать снимки для своего нового трека.

В последствии адвокат репера Лэнс Лаззаро заявил, что его подопечный вынужден был переехать на другое место жительства “из соображений безопасности”, поскольку опасается преследования со стороны банды, против которой давал показания в суде.

При этом в федеральной службе безопасности одобрили новое место домашнего ареста репера.

6ix9ine (настоящее имя Дэниел Эрнандес) – 23-летний рэпер из Бруклина. Дебютная пластинка рэпера Dummy Boy вышла 27 ноября, когда Текаши находился в тюрьме. Он попал туда по обвинениям в разбое, вооруженных нападениях и покушении на убийство. Рэпер признал вину в совершении девяти преступлений и согласился сотрудничать с федеральными властями, благодаря чему суд сократил ему срок.

  • Американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный под псевдонимами 6ix9ine или Tekashi69 вышел из тюрьмы и поставил новый рекорд по просмотрам в интернете.