Известный американский репер 6ix9ine вынужден был поменять место жительства из-за того, что его сняла на видео соседка.

Об этом сообщает DTF Magazine.

Уточняется, что соседка репера сняла его из своего окна на телефон на балконе дома, указав геолокацию дома репера на Лонг-Айленде.

При этом репер выходил на балкон для того, чтобы сделать снимки для своего нового трека.

Some girl in Long Island just told the whole world where 6ix9ine lives. She snitched on a snitch 🐀. pic.twitter.com/P1BJgCywH8 — NUFF (@nuffsaidny) May 9, 2020

В последствии адвокат репера Лэнс Лаззаро заявил, что его подопечный вынужден был переехать на другое место жительства “из соображений безопасности”, поскольку опасается преследования со стороны банды, против которой давал показания в суде.

При этом в федеральной службе безопасности одобрили новое место домашнего ареста репера.

6ix9ine (настоящее имя Дэниел Эрнандес) – 23-летний рэпер из Бруклина. Дебютная пластинка рэпера Dummy Boy вышла 27 ноября, когда Текаши находился в тюрьме. Он попал туда по обвинениям в разбое, вооруженных нападениях и покушении на убийство. Рэпер признал вину в совершении девяти преступлений и согласился сотрудничать с федеральными властями, благодаря чему суд сократил ему срок.