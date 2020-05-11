Американский рэпер Даниэль Эрнандес, известный под псевдонимами 6ix9ine или Tekashi69 вышел из тюрьмы и поставил новый рекорд по просмотрам в интернете.

Об этом сообщает американское издание Rolling Stones.

8 мая 6ix9ine опубликовал первый клип после выхода из тюрьмы, на песню “Gooba”. Видео набрало 43 миллиона просмотров за первые сутки и поставило новый YouTube-рекорд.

Репер был осужден на 2 года в декабре 2019 года. Сейчас музыканта перевели под домашний арест из-за астмы и пандемии коронавируса Covid-19. В ходе следствия 6ix9ine пошёл на сделку со следствием. Он признал себя виновным в серии разбоев и дал показания против бывших соратников по банде.

“Он крыса, он крыса, он крыса. И эта крыса вроде меня возвращается домой и всё равно получает больше просмотров, чем ты? Я был бы зол тоже”, – отметил 6ix9ine во время своего эфира.

Эрнандес останется под домашним арестом до конца срока, до 31 июля.