Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Так, в прошлом году рэпер стал партнером и главным стратегом калифорнийской компании Caliva, которая занимается производством продуктов на основе каннабиса. Jay-Z занимался “креативным направлением” в компании.

Бренд Monogram создан в партнерстве с этой компанией, сообщает издание Forbes.

Monogram знаменует собой первый выход рэпера на рынок каннабиса с собственным брендом.

У бренда есть свой веб-сайт и страницы в соцсетях. На сайте размещены снимки каннабиса, но пока нет деталей о конкретных сортах или предлагаемой продукции.

Потенциальным клиентам предлагается быть “первыми в очереди” (зарегистрироваться на сайте).

“Monogram знаменует собой новую главу, определяемую достоинством, заботой и постоянством. Это коллективные усилия, чтобы дать вам лучшее, и скромное стремление узнать, что на самом деле означает лучшее”, – сказано на сайте.

Как сообщает Forbes, бренд также представит собственную “платформу электронной коммерции, предназначенную исключительно для его линейки продуктов”.

Продукция Monogram будет пока доступна в штате Калифорния, и будет распространяться через каналы Caliva, а также через платформу электронной коммерции Monogram.

У Caliva есть три аптечных магазина в штате Калифорния: два в Сан-Хосе, и один в Лос-Анджелесе.

Для продвижения своего бренда Jay-Z на этой неделе представил новый плейлист в интернет-сервисе Tidal под названием “Monogram: Sounds From The Grow Room”.

Как информирует CNN, в данный момент более половины штатов США легализовали медицинскую марихуану, а в некоторых из них разрешено ее использование в рекреационных целях.

Стоит отметить, что ранее и другие знаменитости запускали свои бренды каннабиса: например, рэпер Snoop Dogg, рэпер Дрейк, актриса Вупи Голдберг, которая запустила линейку обезболивающих медицинских препаратов на основе марихуаны.

СПРАВКА. Шон Кори Картер, более известный под сценическим псевдонимом Jay-Z — американский рэпер, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер и предприниматель.

Он был признан музыкальными изданиями Billboard и Rolling Stone как один из “100 величайших артистов всех времен”. В 2017 году Jay-Z стал первым рэпером, который был удостоен чести в “Зале славы авторов песен”, а в 2018 году получил памятную награду “Salute to Industry Icons” на 60-й церемонии “Грэмми”. В общей сложности он выиграл 22 премии “Грэмми”.

Jay-Z женат на известной американской поп-певице Бейонсе. Пара воспитывает троих детей.